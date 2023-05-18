В Киеве не планируют открывать пляжный сезон: названа причина

В Киеве в этом году не планируют открывать пляжный сезон. Жителям и гостям столицы рекомендуют воздержаться от посещения пляжей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Соответствующее решение принял Совет обороны Киева.

"В столице не планируют открывать пляжный сезон. Гражданам советуют пока воздержаться от посещений пляжей и зон отдыха, поскольку отсутствуют укрытия и хранилища", – призвали в пресс-службе.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что на фоне постоянных атак врага на столицу киевлянам и гостям города настоятельно рекомендуют пока не посещать пляжи. На этих локациях защитные постройки не предусмотрены.

"Во время воздушной тревоги следует неукоснительно соблюдать требования безопасности и находиться в укрытиях", – подчеркнули в КГГА.

Также по соображениям безопасности продолжает действовать запрет на посещение лесов, где осуществляют работы по разминированию территорий и обнаруживают взрывоопасные предметы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве приняли решение по открытию временно закрытых вестибюлей на станциях столичного метро. Этот вопрос был согласован с Национальной полицией.

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