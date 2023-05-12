В Киеве откроют закрытые вестибюли на 10 станциях метро: названы сроки

В Киеве приняли решение по открытию временно закрытых вестибюлей на станциях столичного метро. Ориентировочно они будут доступны для пассажиров с 14 мая.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Этот вопрос был согласован с Национальной полицией.

"Начальник КГВА Сергей Попко принял решение открыть ориентировочно с 14 мая временно закрытые вестибюли станций столичного метрополитена", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, для пассажиров откроют вестибюли на станциях:

"Черниговская";

"Левобережная";

"Нивки";

"Святошин";

"Героев Днепра";

"Оболонь",

"Контрактовая площадь";

"Васильковская";

"Харьковская";

"Позняки".

"Решение согласовано с Национальной полицией. Оно принято для комфортного передвижения киевлян и гостей столицы метрополитеном. КГВА систематически работает над усовершенствованием защиты и безопасности столицы, ее жителей. Но при этом мы не забываем, что все меры безопасности должны максимально сочетаться с комфортом гражданской жизни киевлян и гостей города. Также подземные станции продолжают круглосуточно работать как укрытие для людей", – напомнил Попко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в метро Киева во время воздушной тревоги можно получить стулья и питьевую воду. Для граждан в качестве укрытия доступны при необходимости 46 подземных станций.

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