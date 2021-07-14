В Киеве начали насчитывать пеню за коммуналку в карантин: адвокат рассказал, что нужно делать

Киевляне стали жаловаться, что в городе начали насчитывать значительную пеню за коммунальные услуги, несмотря на карантин, который продлен в Украине до 31 августа и обещания властей, что никаких дополнительных взысканий с людей требовать не будут. Впрочем, пользователи коммунальных услуг отмечают, что на деле все по-другому.

OBOZREVATEL рассказывает, как реагировать на платежки за коммунальные услуги, где указаны непонятные суммы за долги и пеня.

Недавно киевлянке Инне Звягинцевой пришел счет на оплату коммунальных услуг, где в задолженность за отопление в сумме 5 574.60 грн ей насчитали:

Инфляционную составляющую долга в размере 470.33 грн.

3% годовых в размере 158.30 грн.

Об этом женщина написала на своей странице в Facebook. Она отметила, что обращалась в Центр коммунального сервиса за разъяснениями, где оператор ей ответила, что она может предоставить только общую информацию по принципам начисления (ст. 625 п.2 Гражданского кодекса Украины, далее ГКУ – Ред.). Точную цифру инфляционной составляющей ей посоветовали поискать на сайте Госкомстата.

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"Другая оператор колл-центра ЦКС "порадовала", что они собираются начислять инфляционную составляющую и 3% каждый месяц. То есть если инфляция у нас не изменится, то насчитают 136.5% в год. Очевидно, долги по коммуналке у нас скоро превратятся во что-то вроде проблемной задолженности по кредиткам Привата", – посетовала Инна Звягинцева.

Также киевлянка пояснила, что сумма ее задолженности связана с начислениями за отопительный сезон 2019/20, когда была теплая и бесснежная зима. Тогда ей и ее соседям якобы приходили баснословные суммы за отопление (от 3 до 4 тыс. грн за квартиру площадью 53 кв.м.– Ред.). Правда, никакого перерасчета люди не получили.

В комментариях под публикацией пользователи соцсети отметили, что есть случаи, когда пеню насчитывают, даже когда долга нет вообще.

Впрочем, юристы считают, что не стоит заморачиваться спорами с коммунальными службами, а следует действовать согласно законодательству.

Адвокат Игорь Сичеславский рассказал OBOZREVATEL, что в соответствии со ст.625 ГКУ за невыполнение денежного обязательства установлена ответственность в размере 3% годовых от суммы долга и убытки от инфляции (в 2021 году индекс инфляции составил 6,2% – Ред.). Он отметил, что такие убытки не относятся к штрафным санкциям и насчитываются независимо от них. Тем не менее практика указывать в квитанции "Рекомендованный платеж" с указанием в них ответственности в виде инфляции и 3% годовых, является манипуляцией коммунальщиков.

"Сумму долга еще нужно доказать в суде. Не секрет, что зачастую коммунальщики указывают долги за многие годы, хотя в соответствии с законом с должника могут быть взысканы суммы только в пределах сроков исковой давности, т.е. в течение 3 лет. Поэтому многие так называемые долги на этом основании судами не признаются. Зачастую потребители услуг в суде доказывают противоправность начисления других платежей, например, квартирной платы, на том основании, что коммунальщики не выполняли многих обязательств в рамках данного платежа", – пояснил Игорь Сичеславский.

Он отметил, что убытки от инфляции и 3% годовых может присудить только суд своим решением, а отнюдь не коммунальные службы. По мнению юриста рекомендуемым поведением будет просто игнорировать эти "рекомендованные платежи" и оплачивать только текущие.

"Только суд с участием должника может принимать решение о взыскании коммунальных долгов и штрафных санкций", – резюмировал Игорь Сичеславский.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью в Киеве и других городах Украины взлетят тарифы на горячую воду, и отопление. Поэтому столичная власть обратилась в Кабмин с просьбой предоставлять для коммунальных нужд газ собственной добычи, ведь он дешевле импортированного.