В Киеве взлетят тарифы на коммуналку: сколько придется платить. Фото

Осенью в Киеве и других городах Украины взлетят тарифы на горячую воду, и отопление. Поэтому столичная власть обратилась в Кабмин с просьбой предоставлять для коммунальных нужд газ собственной добычи, ведь он дешевле импортированного.

Об этом во время пресс-брифинга заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев. Он отметил, что подорожание оплаты за горячую воду и отопление состоится уже 1 октября (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Раньше для теплоснабжающих предприятий действовали специальные условия закупки газа учитывали социальную функцию теплокоммунэнерго в процессе предоставления услуг населению. Теперь осуществления оплаты после того, как предприятие использовало природный газ отменено, что создает критическую ситуацию с расчетами за газ на фоне отсутствия оборотных средств в ТКЭ. Наряду с высокой ценой на газ, это создает реальную угрозу для начала и прохождения отопительного сезона ", – пояснил Петр Пантелеев.

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По словам замглавы КГГА, в этот чрезвычайно тяжелый и для теплоснабжающих и для потребителей период, целесообразным было бы использовать на нужды производства тепловой энергии для населения более дешевый газ собственной добычи.

"Мы обратились с письмом к правительству Украины, где предлагаем на период колебаний рыночных цен на природный газ проработать возможность определения газа добытого АО "Украгазвидобування" природным газом социального назначения. Ведь его себестоимость составляет не более 4000 грн за 1000 куб. М", – отметил чиновник. Впрочем, в столице тарифы все же возрастут на 30-40%.

При таких условиях "Киевтеплоэнерго" вынуждено изменить тарифы на тепло уже с 1 октября. Средневзвешенная стоимость 1 гигакалории тепла может составлять от 2151,77 до 2433,90 грн, в зависимости от типа присоединения дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области жителям многоэтажных домов придется доплачивать за газовые трубы, которые идут в квартиры.