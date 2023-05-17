В Киеве пьяный пассажир самокатом разбил окно в троллейбусе. Фото

В Шевченковском районе Киева во вторник, 16 мая, пассажир троллейбуса кинул электросамокат в окно общественного электротранспорта и разбил его. Правоохранители обнаружили у мужчины признаки опьянения.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. В дальнейшем обстоятельства происшествия установят следователи.

"Событие произошло вчера в Шевченковском районе, откуда на линию 102 поступило сообщение о хулиганстве. Заявитель – водитель общественного транспорта. Он сообщил о пассажире в неадекватном состоянии, разбившем окно троллейбуса. Прибыв на место, инспекторы задержали 20-летнего нарушителя. признаками алкогольного опьянения и не мог объяснить правоохранителям свой поступок", – рассказали в полиции.

Патрульные вызвали на место происшествия следователей, которые будут устанавливать обстоятельства происшествия.

Напомним, в Белогородке двое 17-летних жителей Киевской области жестоко избили 14-летнего парня, в результате чего тот потерял сознание. Свои действия злоумышленники снимали по телефону, а затем распространили в социальных сетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева молодой человек жестоко избил 16-летнего подростка на улице из-за того, что ему не понравился его внешний вид. Несовершеннолетний потерял сознание, а подозреваемый скрылся.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!