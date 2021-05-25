В Киеве на проезжей части образовалась глубокая яма. Видео

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
1 минута
2,4 т.
Место аварии не ограждено, а только обозначено высокой палкой

В Киеве в микрорайоне Бортничи на проезжей части улицы Коцюбинской образовалась провал. Вероятно, это произошло из-за размыва грунта.

На видео, размещенном Telegram-каналом Киев без цензуры, можно увидеть, что неподалеку коммунальные службы разрыли участок дороги для проведения ремонта (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Место аварии не ограждено и для того, чтобы автомобили не попали в ДТП, в яму обозначили высокую палку.

Яма образовалась на проезжей части улицы Коцюбинской.
Место аварии обозначено высокой палкой.
Неподалеку коммунальщики оградили участок дороги для ремонта.

Напомним, 20 мая, на Голосеевском проспекте произошла авария на теплосетях. В результате прорыва трубы из-под земли хлынул поток кипятка. В Киеве на Воздухофлотском проспекте 29 апреля прорвало трубу, в результате чего образовался гигантский "фонтан".

В Шевченковском районе столицы 24 февраля кипятком залило подземный переход, расположенный рядом с парком имени Пушкина на проспекте Победы. Коммунальщики отметили, что поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 42 года назад (1979-го). Полная замена этого участка теплосети запланирована на этот год.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Печерском районе Киева из-за прорыва трубы на улице Лаврской, 13 без отопления и горячей воды остались 86 жилых домов.

УкраинаКиевНовости Киева и Киевской областидорогиавария