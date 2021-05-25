В Киеве на проезжей части образовалась глубокая яма. Видео

В Киеве в микрорайоне Бортничи на проезжей части улицы Коцюбинской образовалась провал. Вероятно, это произошло из-за размыва грунта.

На видео, размещенном Telegram-каналом Киев без цензуры, можно увидеть, что неподалеку коммунальные службы разрыли участок дороги для проведения ремонта (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Место аварии не ограждено и для того, чтобы автомобили не попали в ДТП, в яму обозначили высокую палку.

Напомним, 20 мая, на Голосеевском проспекте произошла авария на теплосетях. В результате прорыва трубы из-под земли хлынул поток кипятка. В Киеве на Воздухофлотском проспекте 29 апреля прорвало трубу, в результате чего образовался гигантский "фонтан".

В Шевченковском районе столицы 24 февраля кипятком залило подземный переход, расположенный рядом с парком имени Пушкина на проспекте Победы. Коммунальщики отметили, что поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 42 года назад (1979-го). Полная замена этого участка теплосети запланирована на этот год.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Печерском районе Киева из-за прорыва трубы на улице Лаврской, 13 без отопления и горячей воды остались 86 жилых домов.