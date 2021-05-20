В Киеве 10-метровый 'гейзер' из кипятка разбил машины и смыл асфальт. Видео и фото ЧП

В четверг, 20 мая, в 14:48 на проспекте Голосеевском, 3 из-за повреждения трубопровода из-под земли на поверхность вырвались огромные потоки грязного кипятка. ЧП произошло напротив Национальной библиотеки Украины имени Владимира Вернадского. На месте аварии работают коммунальщики.

Видео чрезвычайного происшествия опубликовал Telegram канал KIEVMAP. С видеоролика видно, что столб грязной воды поднимался на высоту 7-10 метров (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации сообщили, что аварию уже успели локализовать.

В результате чрезвычайного происшествия в нескольких автомобилей выбиты окна, а площадь перед библиотекой Вернадского залило грязью.

"Вода в трубопроводе находилась под давлением, из-за чего в результате порыва образовался поток и произошел провал асфальта. Повреждение обнаружено во время гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в КГГА, аварийная бригада коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" оперативно перекрыла подачу теплоносителя и начала ремонтные работы. Поврежден трубопровод эксплуатируется с 1978 года (43 года).

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 14 мая, на улице Пушкинской, произошло ЧП – из-за прорыва трубы, кипятком затопило часть улицы. К счастью, никто не пострадал.