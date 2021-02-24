В Киеве кипятком залило подземный переход. Видео

В Шевченковском районе Киева в среду, 24 февраля, кипятком залило подземный переход, расположенный рядом с парком имени Пушкина на проспекте Победы.

На видео, размещенном Киев оперативный, можно увидеть, что вход для пешеходов перекрыт заграждающей лентой (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Из самого перехода вырываются клубы пара.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе "Киевтеплоэнерго" повреждение на теплосети произошло около 2:00.

"Часть теплоносителя через дренажную систему попала в пешеходный переход. Аварийная бригада оперативно локализовала место повреждения и начала откачку воды. Ремонтные работы в месте повреждения начинаются по согласованию с владельцами смежных коммуникаций. Обнаружено повреждение не привело к прекращению теплоснабжения в окружающих домах. Ремонтные работы планируется завершить после полуночи", – отметили в компании.

В пресс-службе добавили, что поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 42 года назад (1979-го). Полная замена этого участка теплосети запланирована на этот год.

Добавим, что в Киеве на сегодня 80% тепловых сетей исчерпали свой нормативный срок эксплуатации и требуют замены.

Отметим, что с начала отопительного сезона в столице уже фиксировали прорывы труб. В частности, в Деснянском районе Киева 10 декабря из-за прорыва трубопровода диаметром 200 миллиметров три жилых многоэтажных дома по улице Каштановой остались без воды.

Водоснабжения не было у части жителей, которые живут с 1 по 9 этаж. В зоне прорыва находятся два 16-этажных и один 9-этажный дом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Печерском районе Киева 8 февраля из-за прорыва трубы на улице Лаврской, 13 без отопления и горячей воды остались 86 жилых домов.