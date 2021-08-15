В Киеве на два дня приостановят работу центры вакцинации против COVID-19

Через неделю, 23 и 24 августа, в Киеве временно приостановят работу центры вакцинации против коронавируса. Причиной стало празднование Дня Независимости Украины.

С таким предупреждением к киевлянам обратились в Киевской городской государственной администрации (КГГА). До указанных датам центры и пункты прививок в столице будут работать, как и раньше.

Так, в связи отмечанием 30-й годовщины Независимости в понедельник, 23 августа, и вторник, 24 августа, не будут работать:

Центр массовой вакцинации на базе Международного выставочного центра (МВЦ);

остальные прививочные пункты в столичных медучреждениях.

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Гражданам, в частности тем, у которых на эти даты приходится ревакцинация, предложили сделать прививку против COVID-19 второй дозой чуть раньше – 21.08 и 22.08 включительно. Или же, отметили в КГГА, уже после праздника, с 25 августа.

Отметим: Киев лидирует среди всех регионов Украины по темпам вакцинации против коронавируса. С начала кампании иммунизации в городе первую прививку получили 707 595 человек (+6804 за последние сутки), а вторую – 412 558 граждан.

За прошедшие сутки в столице подтвердили 87 новых случаев коронавируса, поэтому общее количество выросло до 221 216. От последствий болезни умерли 5258 человек (+1 за сутки), а 214 042 вылечились (+33). Активными больными являются более 1900 граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице почти завершили вакцинацию против COVID-19 медиков и вообще работников системы здравоохранения. Далее, по его словам, будут учителя.