В Киеве вакцинированы практически 100% медиков, на очереди учителя, – первый зам Кличко

Киев стал одним из лидеров по уровню вакцинации. В столице хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили почти миллион жителей города. При этом столичные власти говорят, что практически завершили вакцинировать работников здравохранения.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Мы являемся лидером (по проценту вакцинированных жителей. – Ред.) на сегодня. Хотя на самом деле нам не с кем соревноваться. Мы должны соревноваться сами с собой, убеждать самих себя. И примеры в мире, и примеры в Украине подтверждают: вакцинация работает. Посмотрите, например, на Моршин. Там был проведен эксперимент в части максимальной вакцинации людей. Несколько дней назад читал: с 20 июня в городе не зафиксировано ни одного заболевания COVID-19. Вакцинировано около 70% жителей города", – сообщил Поворозник.

Видео дня

По его словам, сейчас по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получили почти миллион киевлян.

"На сегодня имеем более миллиона прививок. Две дозы у нас получили около 385 тысяч. Работа идет. Но даже первая прививка уже запускает работу иммунной системы и это точно сработает при новой волне… Конечно, мы понимаем, что вакцинация не является панацеей от болезни. Но посмотрите на вакцинацию от обычного гриппа: человек вакцинированный может заболеть – но перенесет заболевание легче. А это дает надежду на то, что мы сможем справиться с возможным нашествием больных в больницах", – убежден Поворозник.

Первый заместитель Кличко отметил: в столице сейчас хватает вакцин, чтобы не сбавлять темпов вакцинации. За сутки в Киеве вакцинируются не менее 20 тысяч человек. Необходимые вакцины город получает в рамках государственной программы.

"Мы открыли большой вакцинационный центр на МВЦ – отдельная благодарность руководству центра. Мы сделали там эталон. Таких центров больше в Украине нет. И это – об отношении к болезни. Люди идут и вакцинируются. Мы проводим вакцинацию в больших коллективах, вакцинируем медиков, которые, по сути, до сих пор на передовой борьбы с болезнью. Сейчас в столице провакцинировано 99,5% всех работников медицинских учреждений", – рассказал чиновник.

По словам Поворозника, изначально готовность вакцинироваться высказали всего лишь треть сотрудников медучреждений. Но когда процесс вакцинации стартовал, количество медиков, готовых получить вакцину, резко увеличился. Повторения этого эффекта в КГГА ожидают и в случае вакцинации сотрудников сферы образования. Ведь защитить учителей перед началом нового учебного года – один из главных приоритетов столичных властей.

"Сейчас ставим перед собой цель до 1 сентября или до начала новой волны коронавируса максимально вакцинировать учителей. Наша цель – прививки должны получить до 85-90% работников образования", – подчеркнул Поворозник.

Полный текст интервью с первым заместителем КГГА Николаем Поворозником, в котором он рассказал о ситуации с коронавирусом в столице, возможном локдауне осенью, а также о реализации важных инфраструктурных проектов и том, когда начнется строительство метро на Троещину, можно здесь.