Киев возглавил список регионов-лидеров по коронавирусу в Украине

В столице Украины Киеве за прошедшие сутки зарегистрировали еще 87 заражений коронавирусом, что в очередной раз стало самым большим суточным показателем среди всех регионов. На 15 августа количество случаев инфицирования в городе достигла 221 216.

Такие данные содержатся в статистике по распространению COVID-19 от Министерства здравоохранения (Минздрава). Обновил информацию по областям и сайт СНБО.

Согласно им, в столице подтвердили еще одну смерть от коронавирусной инфекции, поэтому общее количество умерших составляет 5258. В то же время 33 пациента излечились, а всего переболели и выздоровели 214 042 человека.

Кроме Киева, в лидеры по количеству новых случаев коронавируса за сутки попали также:

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Ивано-Франковщина – 60 (всех 87 211);

Одесщина – 59 (142 930);

Днепропетровщина – 58 (137 313);

Харьковщина – 53 (150 433).

В Киевской области за сутки прибавилось 42 новых заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 128 685 случаев, из которых 2782 человека (0 за сутки) умерли и 125 092 (+4) вылечились.

Добавим, что всего в Украине уже подтверждено 2 265 912 случаев COVID-19 (+695 за прошедшие сутки), из которых 53 255 смертей (+17) и 2 196 827 выздоровлений (+238). Активными больными являются не менее 15,3 тыс. граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемиолог Алексей Галимский предположил, что в Украине 40% граждан имеют естественный иммунитет к коронавирусу. Он поделился мнением о том, нужна ли таким вакцинация.