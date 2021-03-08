В Киеве на 8 марта букеты подорожали свыше 20 тысяч. Фото и цены

В понедельник, 8 марта, в Международный женский день в Киеве продавали цветы и букеты по цене превышающие даже 20 тысяч гривен.

Журналист OBOZREVATEL посетил столичный Бессарабский рынок и узнал цены на цветы. Так, за один тюльпан просили 35 грн, а за одну метровую розу – 85 грн.

Также можно было приобрести различные букеты. В продаже были цветочные композиции по цене 5 330, 6 740 и даже 20 270 гривен.

Добавим, что 8 марта в Украине отмечается Международный женский день. Также в этот день православная церковь чтит память священномученика Поликарпа, в народе этот день известен как Поликарпов день.

Также OBOZREVATEL писал, как отмечают праздник 8 Марта в разных уголках мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, политики поздравили женщин с 8 Марта в Верховной Раде.