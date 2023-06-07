В Киеве мужчина выловил огромную рыбу. Видео

В Дарницком районе Киева местный житель на озере Солнечное словил огромного толстолобика. Его вес составляет 14,6 кг.

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Об этом сообщает Telegram-канал OBOZREVATEL. Обычно длина взрослой рыбы достигает 1 метра.

"Вот так улов! На столичном озере Солнечное рыбалка поймал огромную рыбу, которая весила 14,6 кг", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что сначала рыбу называли белым амуром, но как уточнил один из наших читателей, это толстолобик, которого словили неделю или больше назад. И это уже второй или третий именно из этого озера за этот год.

Отметим, что наши читатели негативно отреагировали на то, что мужчина не выпустил рыбу обратно в озеро: "таких особей надо отпускать. Иначе размножаться будут меньшие рыбы", "такую рыбу не отпустить – банальное жлобство".

Напомним, в Киеве даже собаки соблюдают правила дорожного движения. В городе заметили двух четырехлапых, переходивших дорогу исключительно по пешеходному переходу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева среди многоэтажек местные жители часто увидят павлинов. Экзотические птицы гуляют по двору и время от времени "поют".

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