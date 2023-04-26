В центре Киева среди многоэтажек живут экзотические птицы. Фото и видео

В Шевченковском районе Киева среди многоэтажек местные жители часто увидят павлинов. Экзотические птицы гуляют по двору и время от времени "поют".

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Соответствующие фото своей странице в соцсети Facebook опубликовала жительница столицы Анна Брикова. Увидеть и услышать их можно на улице Коперника (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Павичи в центре столицы", – подписала фото киевлянка.

На опубликованных фото можно увидеть экзотических птиц, гуляющих не только во дворе одного из частных домов, сохранившегося на Лукьяновке, но и по крышам пристроек. По словам местных жителей, павлины периодически "поют" так, что их слышно в окрестных многоэтажках.

Напомним, в Киеве даже собаки соблюдают правила дорожного движения. В городе заметили двух четырехлапых, переходивших дорогу исключительно по пешеходному переходу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева заметили интересную пару птиц. Там, возле одного из домов, с вороном пыталась общаться обычная серая ворона.

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