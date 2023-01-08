В Киеве заметили собак, которые переходили дорогу соблюдая ПДД. Забавное видео
В Киеве даже собаки соблюдают правила дорожного движения. В городе заметили двух четырехлапых, переходивших дорогу исключительно по пешеходному переходу.
Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале столичной патрульной полиции. Водители останавливались, чтобы пропустить животных (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Даже собачки придерживаются ПДД. Патрульные стали свидетелями вот такого назидательного случая и не могли не поделиться с вами!", – говорится в сообщении.
Столичные патрульные в очередной раз напомнили, как безопасно и правильно переходить дорогу:
- правильно: только по пешеходному переходу (в частности, подземным и наземным), а в случае его отсутствия – на перекрестках по линиям тротуаров или обочин;
- безопасно: сначала убедитесь в безопасности, не совершайте никаких внезапных движений – резко не выбегайте на проезжую часть, в частности, и пешеходный переход, не задерживайтесь и не останавливайтесь на дороге.
Кроме того, полицейские призывали родителей обязательно брать за руку своих детей, переходя с ними дорогу.
Напомним, в Обуховском районе Киевской области пожилая женщина пошла собирать в лесу хворост, но потерялась и обессиленная упала в камышах у реки. Найти и спасти ее помог полицейский кинолог со своим четырехлапым напарником.
Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр попала в курьезный случай. Во время съемок к ней в кадр ворвался пес.
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