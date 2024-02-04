В Киеве медики в метро испугались помогать военнослужащему с контузией: что об этом известно

Вечером 3 февраля в сети распространили видео, как в киевской подземке якобы стало плохо военнослужащему с контузией. Автор ролика утверждал, что медики не оказывают ему помощи и вообще боятся подходить.

Видео дня

Соответствующие кадры опубликовал в соцсети Х (exTwitter) пользователь Олег Володарский. Ситуация произошла на станции метро "Политехнический институт".

Володарский отметил, что приехавшие на вызов медработники якобы опасаются, что мужчина их побьет.

"Медики не понимают, что делать. Пытаемся разрешить ситуацию, но помощи, похоже, не дождемся", – рассказал он на видео.

Издание hromadske обратилось за комментарием по этой ситуации к правоохранителям. Представитель отдела коммуникаций полиции Киева Дмитрий Грищенко сообщил, что военный получил медицинскую помощь, но от госпитализации отказался. На вопрос, были ли это те медики, которые фигурировали на видео, он отметил, что такой информацией не владеет.

Напомним, в случае принятия законопроекта 10449 о мобилизации некоторые украинцы должны будут повторно пройти медицинское обследование. Речь идет, в частности, о гражданах, которые были признаны ограниченно пригодными и мужчин от 25 до 55 лет, которым была установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп.

Как сообщал OBOZ.UA:

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