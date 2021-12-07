В Киеве маршрутку "затопило" во время дождя, вода лилась из дыр в потолке. Видео

В Киеве заметили маршрутный автобус, в которой пассажиров заливало дождем из-за дыр в потолке. Якобы транспорт работает на маршруте № 507.

Об этом сообщил Telegram-канал Типичный Киев. На опубликованном ролике можно увидеть, что вода буквально ручьем течет на сиденья транспорта и головы людей (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На видео вы можете увидеть, что цены на проезд поднимают не зря. Это чудо прямо сейчас курсирует по маршруту № 507", – говорится в сообщении.

Видео дня

Отметим, согласно данным сервиса EasyWay, транспорт этого перевозчика обслуживает маршрут сообщением "Железнодорожный вокзал "Южный" – Музей под открытым небом "Пирогово". Стоимость проезда – 8 гривен.

Добавим, что с 27 июля в столице начали действовать новые правила для маршрутных автобусов. Водители должны на работе быть в форме, им запрещается включать шансон, а в салонах автобусов должны иметься кондиционеры.

Напомним, В Киеве маршрутный автобус заглох прямо во время движения. Пассажиры были вынуждены толкать транспорт до ближайшей остановки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве заметили маршрутку, у которой пол проваливался под ногами пассажиров.