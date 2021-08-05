Без шансона и хамства: в Киеве утвердили новые правила для маршруток, а нарушителей строго накажут. Репортаж

С 27 июля в Киеве начали действовать революционные правила для маршруток. Отныне водители должны на работе быть в форме, им запрещается включать шансон, а в салонах автобусов должны иметься кондиционеры. Хоть новые требования уже и действуют более недели, не все перевозчики решили их выполнять.

OBOZREVATEL отправился проверить, комфортнее ли стало пассажирам. Заодно узнал, что грозит перевозчикам, которые откажутся выполнять новые требования Киевской городской администрации (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

О столичных маршрутных автобусах и страданиях в них пассажиров можно писать целые повести. Летом в них адски жарко, а зимой в салоне не просто холодно, порою туда задувает снег. Ну и совсем печальная история с качеством самих перевозок. Часто водители "Богданов" или "Эталонов" выглядят неопрятно, хамят пассажирам. Но и это еще полбеды.

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Особую народную "любовь" снискали те водители, которые включают в салоне шансон. Их вовсе не интересует, что людям может не нравится блатная музыка. Пассажиры едут, сцепив зубы, со всех сил сдерживаясь, чтобы не вступать в перепалку с водителями. Увы, общественного транспорта в столице не так много, чтобы обеспечить всех проездом с комфортом, потому городские власти решили поступить радикально – установить для всех перевозчиков нормы, которые соответствовали бы элементарным требованиям людей и главное – правилам безопасности движения.

Сразу скажем, что новое типовое положение "Об организации перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования" изменилось кардинально. Теперь в маршрутках люди смогут узнать не только название компании, которая предоставляет услуги проезда, но и сможет идентифицировать водителя, так как в салоне будет размещен специальный информационный плакат.

Основные новшества в маршртуках:

1. Договором запрещено любое шумовое (музыка) или визуальное (плакаты, компакт-диски, игрушки) загрязнение салона перевозчиков.

2. Каждый автобус должен быть оборудован минимум пятью кнопками остановки по требованию, а возле кабины водителя должен висеть плакат определенного городом образца со следующей информацией:

идентификаторы перевозчика;

фото водителя, дата его рождения, фамилия, имя, отчество, номер водительского удостоверения;

способы обратной связи для пассажиров

права и обязанности водителя и пассажиров.

3. Водители, согласно новому договору, должны быть одеты в типичную униформу, все должны пройти курс домедицинской помощи и инструктаж об особенностях посадки/высадки пассажиров с инвалидностью.

4. Водителям под угрозой одностороннего расторжения договоров категорически запрещается курить в салоне автобуса.

На самом деле, в Киеве есть практические идеальные маршруты, которые соответствуют всем установленным правилам. Например, маршрут №150, который соединяет Троещину, Севастопольскую площадь и Индустриальный мост. По маршруту курсирует более десятка полноразмерных автобусов Volvo Hybrid.

Здесь просторные салоны, есть кондиционер. Водители одеты в униформу, со всеми здороваются, а в салоне идеально чисто.

Люди очень довольны. Киевлянка Марина Тарасюк отметила, что новые автобусы очень комфортные и подчеркнула, что давно не ездила в комфортном общественном транспорте.

"Понимаете, в столице коммунальный общественный транспорт хороший, а вот частники возят людей непонятно на чем, водители часто грубят. На автобусе №150 теперь удобно ехать с Троещины в центр, с кондиционером, знаете ли, проще ехать час-полтора, чем без него. Надеюсь, в скором времени все маршрутки будут такими", – рассказала Тарасюк.

Мы увидели еще несколько маршрутов, где курсируют чистые автобусы с приятными водителями. Это левобережные автобусы №529, №503. Правда, там ходят не шведские гибриды, а украинские ATAMAN. Они соответствуют стандартам Евро-5. У этих моделей есть пониженный пол в салоне и место, где можно поставить инвалидную коляску. Такие же автобусы курсируют и на маршруте №239, которые соединяют Лыбидскую площадь и Шулявку.

Увы, хороших маршрутов, которые соответствуют новым правилам перевозки пассажиров, совсем мало. На большинстве курсируют старые "Богданы" или переоборудованные "Спринтеры". На многих таких маршрутах в салоне до сих пор стелют ковры, вешают шторы, хотя летом это способствует еще большей духоте в салоне. Примечательно, но во многих автобусах нельзя открыть окошко, так как ручки от них часто снимают сами водители.

Но надежда на полную замену неудобных маршруток все же есть. В КГГА нам рассказали, что на новых условиях уже работают 5 компаний, которые обслуживают 12 маршрутов. Постепенно их количество будет увеличиваться.

"Сегодня по новым договорам в Киеве работают 5 фирм на 12-ти маршрутах. Они победили в первом конкурсе, который проводился по новым условиям 25 июня этого года. Другие перевозчики станут участвовать в конкурсах по мере окончания срока действующих договоров. Также параллельно будет проводиться работа с перевозчиками по подписанию дополнительных соглашений к действующим договорам, которые содержат часть новых условий", – поделился с OBOZREVATEL замглавы КГГА, Константин Усов.

Даже при постепенном переходе на новые правила перевозчикам не удастся уйти от тех стандартов, которые установил муниципалитет. В частности, горвласти обещают оперативно реагировать на любые нарушения, которые зафиксируют пассажиры.

"Город будет строго контролировать соблюдение перевозчиками условий нового договора "Об организации перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования". Будут проводиться плановые и внеплановые проверки. Также о нарушениях во время перевозок могут сообщать сами пассажиры. Жалобы принимаются на электронную почту zvernen@kmda.gov.ua или по телефону 15-51. Способы обратной связи указаны на плакате в салоне транспортного средства. Там же есть и вся необходимая информация о перевозчике и водителе", – заверил Константин Усов.

Кроме того, еженедельно КГГА осуществляет плановые и внеплановые проверки качества услуг на маршрутах, которые заключили договор с новыми правилами перевозок.

Он также отметил, что в случае выявления нарушений перевозок, компаниям, которые заключили договор, будет выноситься первое предупреждение, что не дает возможности в будущем перевозчику продлить договор. Второе предупреждение явится основанием для расторжения договора, если предмет замечания не будет устранен. То есть на маршруты компании-нарушителя выедет совсем другой перевозчик, который будет предоставлять услуги пассажирам согласно новым требованиям.

Переход на новые стандарты пассажирских перевозок станет поэтапным. После завершения срока договора с городом перевозчик должен принять участие в конкурсе на определение предприятий, которые будут обслуживать пассажиров, и в случае победы заключат новый договор. Но город сделал важный шаг навстречу пассажирам, которые давно уже ждут качественных услуг. Будем надеяться, что уже в ближайшие годы мы забудем о маршрутках с шансоном и шторами.