В Киеве пассажиры были вынуждены толкать маршрутку до остановки. Видео

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Пассажиры были вынуждены толкать свою маршрутку

В Киеве маршрутный автобус заглох прямо во время движения. Пассажиры были вынуждены толкать транспорт до ближайшей остановки.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Инцидент произошел на улице Академика Туполева (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Лучшему транспорту в Киеве быть. Красивый фитнес перед работой. А скоро такое "удовольствие" может стоить 20 грн. Киев, улица Академика Туполева", – говорится в сообщении.

Маршрутка заглохла во время движения.
Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что пять мужчин толкают маршрутный автобус в направлении ближайшей остановки. Смог ли водитель транспорта после этого продолжить работать или он вернул пассажирам деньги, не сообщалось.

Пассажиры толкали маршрутку до ближайшей остановки.

Напомним, ранее городские власти Киева расторгли договора с четырьмя перевозчиками еще по 11 маршрутам, на которых Департамент финансового контроля КГГА во время аудиторской проверки обнаружил махинации с документами.

В Киеве заметили маршрутку, у которой пол проваливается под ногами пассажиров. На опубликованном ролике можно увидеть, что киевлянин без усилий продавливает сгнившее днище транспорта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе Киева 7 сентября у маршрутного автобуса на ходу отлетело колесо, которое попало в цветочный ларек на остановке.

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