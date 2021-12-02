В Киеве пассажиры были вынуждены толкать маршрутку до остановки. Видео

В Киеве маршрутный автобус заглох прямо во время движения. Пассажиры были вынуждены толкать транспорт до ближайшей остановки.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Инцидент произошел на улице Академика Туполева (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Лучшему транспорту в Киеве быть. Красивый фитнес перед работой. А скоро такое "удовольствие" может стоить 20 грн. Киев, улица Академика Туполева", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что пять мужчин толкают маршрутный автобус в направлении ближайшей остановки. Смог ли водитель транспорта после этого продолжить работать или он вернул пассажирам деньги, не сообщалось.

Напомним, ранее городские власти Киева расторгли договора с четырьмя перевозчиками еще по 11 маршрутам, на которых Департамент финансового контроля КГГА во время аудиторской проверки обнаружил махинации с документами.

В Киеве заметили маршрутку, у которой пол проваливается под ногами пассажиров. На опубликованном ролике можно увидеть, что киевлянин без усилий продавливает сгнившее днище транспорта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе Киева 7 сентября у маршрутного автобуса на ходу отлетело колесо, которое попало в цветочный ларек на остановке.