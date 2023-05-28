В Киеве любителям жарить шашлыки в лесу вручили повестки в знак наказания

В Киеве отдыхающим, которые жарили в лесу шашлыки, вручили повестки в территориальный центр комплектования для уточнения учетных данных. Также им напомнили об административном наказании за такие действия, предоставили листовки о поведении в лесу и алгоритм действий при обнаружении взрывоопасных предметов.

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Это произошло во время противопожарного рейда, проведенного в Деснянском районе столицы лесоводами совместно с представителями ГСЧС, полиции и военкомом. О результатах сообщили в Дарницком лесопарковом хозяйстве, в состав которого входят пять лесничеств на левом берегу Киева.

Указанный вид повесток вручается для обновления информации о семейном положении, месте работы, состоянии здоровья и т.д.

В лесничестве отметили, что леса Киева больше всего страдают от пожаров из-за большой рекреационной нагрузки и небрежности отдыхающих.

Напомним, ранее задержанные во Львове поклонники Лепса, хамившие прохожим в ответ на замечания, также получили повестки в военкомат. Агрессивно вели себя 26-летний водитель Range Rover из Донецкой области и его товарищ на пассажирском сиденье – 20-летний одессит. По прибытии правоохранителей на место инцидента молодые люди были доставлены в полицейский участок.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что вручение повесток военнообязанным украинцам продолжится в течение летнего сезона. Поэтому мужчины, желающие насладиться морским отдыхом и солнечными ваннами, должны быть готовы к приглашению в военкомат, однако, по ее словам, важно понимать, что это не способ наказания.

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