Кого в Украине могут мобилизовать летом: названы три категории мужчин

Военное положение и общая мобилизация в Украине продлятся, по меньшей мере, до конца августа 2023 года. Поэтому летом военнообязанные продолжат получать повестки для уточнения мобилизационных резервов, в первую очередь речь идет о трех категориях мужчин.

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Во время общей мобилизации призыв проходит без волн. Кто подлежит мобилизации летом 2023 года решил разобраться OBOZREVATEL.

Следует заметить, что получить повестку могут все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от того, здоровы ли они, имеют ли инвалидность или судимость. Мобилизации подлежат следующие категории:

– пригодные или ограниченно пригодные во время военного положения в возрасте от 28 до 60 лет;

– пригодные или ограниченно пригодные во время военного положения от 18 до 27 лет, стоящие на военном учете запаса, проходящие срочную службу;

– исключенные и снятые с военного учета (владельцы "белого билета"), признаны ВЛК пригодными или ограниченно пригодными во время военного положения, если не совершили тяжкое преступление.

Напомним: в Украине хотят ввести нововведения, в соответствии с которыми будут мобилизовать мужчин в возрасте от 25 до 27 лет, не проходивших срочную службу. Хотя соответствующий законопроект №9281 пока не проголосован в парламенте.

Документ предусматривает внесение изменений в статьи 15, 18, 18-1 и 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Если положения законопроекта не будут изменены, а нардепы проголосуют за него, общей мобилизации в нашей стране будут подлежать военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья без опыта военной службы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– военнообязанным мужчинам, являющимся студентами дневной формы обучения или аспирантами, летом могут вручить повестку. Студенту придется прийти в экс-военкомат, чтобы подтвердить свой статус и не быть призванным в ряды армии;

– военнообязанным, имеющим отсрочку от службы, могут вручить на улице повестку с требованием прийти на военно-врачебную комиссию (ВЛК). Прежде всего, в таком случае не стоит сопротивляться представителям ТЦК и СП. Как поступать – читайте в материале.

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