Во Львове вручили повестки водителю и пассажирам Range Rover, которые громко слушали русскую музыку и хамили прохожим

Задержанные во Львове поклонники репертуара Лепса, которые хамили прохожим в ответ на замечания, получили повестки в военкомат. Агрессивно себя вели 26-летний водитель Range Rover из Донецкой области, и его товарищ на пассажирском сидении – 20-летний одессит.

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Об этом рассказали в Нацполиции. После прибытия правоохранителей на место инцидента, молодые люди были доставлены в полицейский участок, где написали пояснения своего поведения и получили повестки от местного военкома.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, повестки получили не только водитель и его пассажир, а также приехавшая к ним в отделение полиции "группа поддержки".

"Нарушителю (пассажиру. – Ред.) также грозит штраф до 119 гривен либо общественные работы сроком от сорока до шестидесяти часов, либо исправительные работы сроком от одного до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка, либо административный арест сроком до пятнадцати суток", – подчеркнули редакции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до 19 мая действует военное положение и всеобщая мобилизация. С полной уверенностью можно сказать, что народные депутаты в очередной раз пролонгируют их действие.

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