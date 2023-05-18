'Не способ наказания': Гуменюк объяснила, будут ли вручать повестки мужчинам на пляжах

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что вручение повесток военнообязанным украинцам продолжится в течение летнего сезона. Поэтому мужчины, желающие насладиться морским отдыхом и солнечными ваннами, должен быть готов к приглашению в военкомат.

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Об этом она заявила в эфире национального телемарафона UA Разом. Она подчеркнула, что городские пляжи представляют собой общественное место, где представители комиссариата имеют полномочия пополнять мобилизационный резерв.

"Абсолютно не исключено, что повестку могут вручить и на пляже. Однако важно понимать, что это не способ наказания. Сейчас продолжается военное положение, это нормальная практика, когда уведомления приходят туда, где есть военнообязанные граждане", – заметила Гуменюк.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мужчины военнообязанного возраста, являющиеся студентами дневной формы обучения или аспирантами, имеют право на отсрочку от мобилизации в Украине. Тем не менее она не может продолжаться постоянно, а таким гражданам летом могут вручить повестку.

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