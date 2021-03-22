В Киеве троллейбусы ездят полупустые, а маршрутки нарушают карантин. Фото

В Киеве в понедельник, 22 марта, несмотря на усиление карантинных ограничений, общественный транспорт работал с нарушениями.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, подавляющее число маршрутных автобусов ездили "забитыми".

На пересечении улицы Закревского и проспекта Маяковского уже с 7:00 образовались толпы желающих попасть на работу. А из-за того, что троллейбусы и автобусы практически не останавливались, люди были вынуждены едва не штурмом брать маршрутки. При этом пассажиры ездили, спустив маски на подбородок и без соблюдения дистанции.

Стоит отметить, что толпы людей были на многих остановках общественного транспорта. В частности, возле метро "Черниговская" очередь, ожидавших посадки в трамвай, начиналась на лестнице подземного перехода.

На некоторых станциях столичного метрополитена, из-за того, что для пассажиров работали только одни двери, на входе в вестибюль можно было заметить большое количество людей. При этом в вагонах люди стоят без соблюдения дистанции.

Добавим, что часть опрошенных киевлян негативно восприняли ограничения в работе общественного транспорта, в частности пенсионеры. По их мнению, достаточно, чтобы люди носили маски. Часть опрошенных заявили, что вообще не верят в коронавирус.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Деснянском районе Киева в среду, 17 марта, во время профилактической проверки торговых точек зафиксировали ряд нарушений карантинных ограничений.