Соблюдение карантина в Киеве: нарушители угрожают проверяющим и не показывают документы

В Деснянском районе Киева в среду, 17 марта, во время профилактической проверки торговых точек зафиксировали ряд нарушений карантинных ограничений.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, в ней участвовали представители Госпродпотребслужбы столицы совместно с полицейскими и работниками Деснянской РГА (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Во время рейда проверяли наличие в магазинах специальных контейнеров для утилизации использованных средств индивидуальной защиты, наличие журнала влажной уборки и соблюдение других карантинных мер.

Так, в одном из продовольственных магазинов продавец отпустила товар покупателю, который зашел в помещение без маски. Представители Госпродпотребслужбы попросили у нее предъявить документы для того, чтобы составить административные материалы.

Продавец наотрез отказалась это сделать, более того, начала угрожать представителям комиссии. На нее был составлен протокол об админнарушении, который она также отказалась подписать.

Кроме того, во время проверки в ТРЦ "Район" руководство одного из магазинов отказалось показывать не только необходимую документацию представителям полиции, но и документы, удостоверяющие ее личность. Чтобы урегулировать ситуацию, вызывали наряд полиции.

Также правоохранители провели профилактические беседы с теми посетителями, которые находились на территории торгового центра без масок или носили их неправильно.

По словам одного из сотрудников Госпродпотребслужбы Киева, угрозы и негативная реакция на проверки является обычным явлением. Чаще всего нарушители обещают проблемы проверяющим, хвастаясь связями и родственниками в правоохранительной системе.

"Одна из продавцов торговала мясом в неустановленном месте без средств защиты. Она угрожала, что пожалуется сыну, который работает в СБУ. И мы будем искать работу уже через два часа. Очень часто мы слышим проклятия в свой адрес или другие проявления агрессии", – уточнил наш собеседник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев может попасть в "красную" зону уже через несколько дней.