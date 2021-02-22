В Киеве сосульки разбили несколько авто. Фото

В Киеве в понедельник, 22 февраля, из-за потепления, с крыш домов начали активно падать сосульки. Уже пострадало несколько авто.

На фото, размещенном в сети и телеграм-каналах, можно увидеть, что повреждения получили машины, размещенные непосредственно в близи зданий (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Добавим, что ранее украинский хореограф, участник шоу "Танці з зірками" Макс Ежов поделился с поклонниками видео, на котором показал, как из-за бездействия работников ЖЭКа сосульки повредили его машину. У автомобиля разбит бампер и лобовое стекло.

Отметим, что в феврале уже фиксировали случаи падения сосулек, в результате чего страдали пешеходы, а также имущество киевлян. Так, 14 февраля в двух районах Киева жители столицы получили травмы.

Первый случай был зафиксирован в Шевченковском районе столицы, где сосулька при падении рассекла кожу головы 48-летней женщине. У нее диагностировали ушибленную рану теменной области головы и закрытую черепно-мозговую травму.

Второй инцидент произошел в Оболонском районе Киева – пострадал 46-летний мужчина. Он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и, вероятно, вывихом правого плеча.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Печерском районе Киева представители коммунальных служб, сбивая с крыш жилых домов сосульки, повредили установленные на стенах кондиционеры.