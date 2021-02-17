В Киеве кондиционеры на домах стали жертвами сосулек и коммунальщиков. Фото

В Киеве представители коммунальных служб, сбивая с крыш жилых домов сосульки, повредили установленные на стенах кондиционеры.

Как сообщает Киев без цензуры, событие произошло в Голосеевском районе столицы (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Как сообщили OBOZREVATEL в Районной государственной администрации, они знают о данном инциденте. Проводится проверка, по ее результатам будут приниматься соответствующие решения.

Отметим, что 14 февраля в двух районах Киева жители столицы получили травмы в результате падения сосулек.

Первый случай был зафиксирован в Шевченковском районе столицы, где сосулька при падении рассекла кожу головы 48-летней женщине. У нее диагностировали убойную рану теменной области головы и закрытую черепно-мозговую травму.

Второй инцидент произошел в Оболонском районе Киева – пострадал 46-летний мужчина. Он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и, вероятно, вывихом правого плеча.

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева призвал киевлян и гостей столицы быть внимательными и осторожными, когда они передвигаются под крышами домов. Обходить эти участки, где есть нависание снега или сосулек.

Ранее OBOZREVATELсообщал, что 17 февраля погода в Киеве отметится гололедом на дорогах, ночным морозом в -12... -14 градусов, а на окраинах даже ниже, и -7... -9 днем.