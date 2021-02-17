В Киеве кондиционеры на домах стали жертвами сосулек и коммунальщиков. Фото

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Событие произошло в Голосеевском районе

В Киеве представители коммунальных служб, сбивая с крыш жилых домов сосульки, повредили установленные на стенах кондиционеры.

Как сообщает Киев без цензуры, событие произошло в Голосеевском районе столицы (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Как сообщили OBOZREVATEL в Районной государственной администрации, они знают о данном инциденте. Проводится проверка, по ее результатам будут приниматься соответствующие решения.

Отметим, что 14 февраля в двух районах Киева жители столицы получили травмы в результате падения сосулек.

Первый случай был зафиксирован в Шевченковском районе столицы, где сосулька при падении рассекла кожу головы 48-летней женщине. У нее диагностировали убойную рану теменной области головы и закрытую черепно-мозговую травму.

Второй инцидент произошел в Оболонском районе Киева – пострадал 46-летний мужчина. Он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и, вероятно, вывихом правого плеча.

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева призвал киевлян и гостей столицы быть внимательными и осторожными, когда они передвигаются под крышами домов. Обходить эти участки, где есть нависание снега или сосулек.

Сосульки при падении сбили кондиционеры.
Кто будет отвечать за причиненный урон, не известно.
Поврежденный кондиционер.

Ранее OBOZREVATELсообщал, что 17 февраля погода в Киеве отметится гололедом на дорогах, ночным морозом в -12... -14 градусов, а на окраинах даже ниже, и -7... -9 днем.

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