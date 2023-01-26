В Киеве и области применили экстренные отключения света: названа причина

В Киеве и Киевской области в четверг, 26 января, из-за угрозы ракетных атак со стороны страны-террориста РФ применили экстренные отключения света. Составленные ранее графики пока не действуют.

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Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК. Жителей Киевщины призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", –говорится в сообщении.

Стоит отметить, что украинцы, если им отключают электроэнергию на длительное время или не по графику, могут пожаловаться в контролирующие органы. О том, когда и как это можно сделать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Напомним, в Киевской области продолжительность отключения света связана с низкими лимитами потребления. На сегодняшний день они составляют 50% потребностей всего региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты назвали три сценария блекаута, который готовят Украине оккупанты. По самому худшему из них предполагается полное отсутствие электроэнергии сроком до семи дней.

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