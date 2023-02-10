В Киеве и Киевской области отменили аварийные отключения: как узнать график

В Киеве и Киевской области в пятницу, 10 февраля, в 15.00 отменили экстренные отключения света. Энергетики снова используют стабилизационные графики.

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Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК. Жителей региона призывали потреблять электроэнергию экономно.

"Киев, Киевщина и Днепропетровщина снова в графиках. Экстренные отключения в данных регионах отменяются, что позволяет вернуться к стабилизационным отключениям", – говорится в сообщении.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно по этой ссылке, а для Киевской области по этой ссылке.

Добавим, что почти на всей территории Киевской области в пятницу, 10 февраля, на сутки должны были отменить ограничение электроснабжения. Но после начала массированного ракетного обстрела со стороны страны-террориста РФ, 10 февраля применили аварийные отключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, лимиты потребления электроэнергии для каждой области определяются исходя из количества жителей в ней, развитости промышленности, фактического потребления и среднемесячной температуры.

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