Почти на всей территории Киевской области 10 февраля не планируют отключать свет: известны подробности

Почти на всей территории Киевской области в пятницу, 10 февраля, на сутки будут отменены ограничения электроснабжения. К сожалению, из-за повреждений оборудования графики будут действовать в части трех районов региона.

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Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК. Продолжается ремонт поврежденной инфраструктуры.

"10 февраля "Укрэнерго" будет проводить замеры мощности потребления электроэнергии в Киевской области для определения актуальных показателей. В этой связи завтра не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения света почти по всей Киевской области", – рассказали в пресс-службе.

В ДТЭК уточнили, что по объективным причинам все же будут действовать ограничения в части:

Бучанского,

Фастовского,

Обуховского районов.

"Здесь нет возможности поставлять электроэнергию в полном объеме вследствие значительного повреждения оборудования. Поэтому в пиковые часы в этих районах возможны отключения света согласно графику", – уточнили в ДТЭК.

График отключения света для Киевщины доступен по ссылке. Следует добавить, что в Киеве планируют вообще не отключать свет 17 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, лимиты потребления электроэнергии для каждой области определяются исходя из количества жителей в ней, развитости промышленности, фактического потребления и среднемесячной температуры.

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