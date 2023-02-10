В Киеве и Киевской области применили экстренные отключения света: названа причина

В Киеве и Киевской области в пятницу, 10 февраля, из-за угрозы ракетной атаки применили экстренные отключения света. Этот шаг позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

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Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК. Граждане призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", – сообщили в пресс-службе.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Напомним, на сегодняшний день ситуация со светом в Киеве все еще сложна. Несмотря на высокие лимиты, отключения электричества продолжаются. Людей призывают быть готовыми к этому.

Как сообщал OBOZREVATEL, лимиты потребления электроэнергии для каждой области определяются исходя из количества жителей в ней, развитости промышленности, фактического потребления и среднемесячной температуры.

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