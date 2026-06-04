Только что Литва высказала заинтересованность в размещении американского ядерного оружия на своей территории - в её правительстве сообщили, что она уже ведёт активные переговоры с США.

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Аби це стало можливим, Литва висловила готовність переглянути Конституцію, яка наразі забороняє зброю масового знищення в межах її кордонів. Про це, зокрема, заявив журналістам міністр національної оборони країни Робертас Каунас, якого цитує Politico.

Раніше медіа писали про те, що у США обговорюють можливість розміщення ядерної зброї в більшій кількості європейських країн-членів НАТО. Така ініціатива має підтвердити союзникам незмінність американських гарантій безпеки.

Наразі до програми спільного використання ядерної зброї НАТО входять Бельгія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Туреччина та навіть ядерна Велика Британія. Ці держави мають дозвіл на розміщення американської ядерної зброї та літаків подвійного призначення.

Американська ядерна зброя, яка вже перебуває на території європейських країн, зберігається та охороняється військовими США. При цьому право ухвалювати рішення про її застосування залишається виключно за Вашингтоном.

Тим часом Норвегія та Франція теж підписали угоду про ядерний оборонний альянс. Про це повідомляє Faytuks Network.

Крім Норвегії, ядерний захист від Франції раніше отримали Польща та все та ж Литва, які також межують з Росією.

Як повідомлялося раніше, не проти розмістити в себе ядерну зброю й Естонія. Міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна, коментуючи тему ядерного стримування агресії, зазначав, що, на його думку, Європі не слід відкидати таку ідею. Він також повідомив, що Естонія, за необхідності, могла б розмістити на своїй території ядерну зброю своїх союзників.

Крім того, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пояснив, як і на озброєнні Німеччини може також з'явитися ядерна зброя. Він виключив можливість розробки його країною власної ядерки, припустивши натомість, що вони можуть розгорнути у себе ядерну зброю Франції та Великої Британії.

Німеччина є однією з дев'яти країн Європи, яким Франція запропонувала ядерний захист. Видання Der Spiegel розповіло про співпрацю між країнами у цій сфері.

Хоча німецький уряд продовжує покладатися переважно на ядерну оборону США, він розглядає пропозицію Франції як бажану можливість посилити стримування Росії, незалежно від президента Дональда Трампа, пояснює видання.

Росія хотіла - Росія отримала. Й ще отримуватиме надалі.