В ''Киев Цифровой'' теперь можно переслать QR-билет друзьям: как это сделать. Видео

Приложение "Киев Цифровой" после обновления получило новую удобную и важную функцию. Теперь пользователи могут поделиться купленным QR-билет с друзьями.

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Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба разработчика приложения. Город продолжает совершенствовать систему пассажирских перевозок (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Друзья могут спасать ваши QR-билеты, а вы – спасать друзей. Вдруг изменились планы и QR-билет рискует сгореть, просто поделитесь им", – говорится в сообщении.

Для того чтобы поделиться билетом пользователю приложения "Киев Цифровой" будет нужно:

Откройте действительный QR-билет;

Щелкните пометку "Поделиться" в правом верхнем углу экрана;

Выберите почту или мессенджер, куда отправить билет.

"Легко делитесь QR-билетами на автобус, электричку и создаваемыми из поездок на вашей транспортной карте", – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, в столице этого года могут ввести электронный проездной. Соответствующая функция может появиться в приложении "Киев Цифровой".

Как сообщал OBOZREVATEL, билеты на кольцевую электричку столицы теперь можно приобрести в мобильном приложении "Киев Цифровой". Стоимость проезда в одну сторону составляет 15 гривен.

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