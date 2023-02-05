В Киеве могут ввести электронный проездной: когда откажутся от карт

В столице в этом году может быть введен электронный проездной. Соответствующая функция может появиться в приложении "Киев Цифровой".

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Об этом руководитель цифровой трансформации Киева, заместитель председателя КГДП Петр Оленич, передает телеканал Киев. Это позволит отказаться от пластиковых карт.

"В этом году у нас запланировано внедрение электронной карты, которая будет мультиинструментом и обеспечит использование смартфонов в качестве проездных билетов. Это возможно делать сейчас с помощью Google Pay банковской картой для разовых поездок. В будущем будет уже цифровая трансформация, и мы откажемся от пластика", – сказал Оленич.

Он добавил, что соответствующую функцию планировали внедрить в "Киев Цифровой" еще в 2022 году, но на эти планы повлияла широкомасштабная вооруженная агрессия страны–террориста РФ против Украины.

Напомним, в Киеве с 26 октября оплата за проезд по банковской карте работает на всех видах коммунального общественного транспорта. Услуга началась 15 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице теперь можно быстро, без дополнительных фото и проверок забрать авто со штрафплощадки. Для этого нужно иметь на смартфоне приложение "Киев Цифровой" и цифровые копии техпаспорта и водительское удостоверение в "Действии".

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