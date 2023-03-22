Оплатить за проезд в столичной городской электричке можно в ''Киев Цифровой'': как купить билет

Билеты на кольцевую электричку столицы теперь можно приобрести в мобильном приложении "Киев Цифровой". Стоимость проезда в одну сторону составляет 15 грн.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель цифровой трансформации Киева, заместитель мэра столицы Петр Оленич. Кроме того, приложение получило новые функции.

"Делаем транспортные сервисы Киева еще более удобными вместе с "Укрзализныцей". Теперь билет на электричку можно купить в "Киев Цифровой", – написал Оленич.

Стоит добавить, что среди новых возможностей приложения "Киев Цифровой" стало обновление функций раздела "Движение транспорта".

"Находите станции метро в сервисе "Движение транспорта". Все станции теперь на карте. Просматривайте график работы станций, пересадки на другой транспорт и храните схему метро", – сообщили в пресс-службе разработчика приложения.

Напомним, в столице теперь можно быстро, без дополнительных фото и проверок забрать авто со штрафплощадки. Для этого нужно иметь на смартфоне приложение "Киев Цифровой" и цифровые копии техпаспорта и водительского удостоверения в "Дії".

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице в этом году могут ввести электронный проездной. Соответствующая функция может появиться в приложении "Киев Цифровой".

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