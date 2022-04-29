В КГГА рассказали, как в Киеве преодолевают последствия ракетного удара. Фото

Работники коммунальных служба продолжают уборку улицы возле дома в Шевченковском районе Киева, по которому был нанесен ракетный удар. На месте работают более 40 дорожников и 7 единиц спецтехники.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Работы по разбору завалов еще не окончены.

"Киев преодолевает последствия ракетного удара: дорожники вывозят железобетонные элементы и стекло из проезжей части, чтобы возобновить проезд по улице. Привлечены 7 единиц спецтехники и 42 работника "Киевавтодора". В настоящее время работа на тротуаре завершена. Проход для пешеходов обеспечен", – сообщили в КГГА.

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Напомним, российские оккупанты вечером 28 апреля нанесли ракетные удары по Киеву. В это время в столице с официальным визитом пребывал генсек ООН Антониу Гутерреш. Зафиксировано два попадания в Шевченковском районе города.

В результате ракетного обстрела жилого дома со стороны российских оккупантов 28 апреля пострадали 10 человек. 4 гражданина были госпитализированы в медучреждения. Позднее стало известно, что под завалами спасатели нашли тело женщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, продюсер Радио Свобода Вера Гирич, которая погибла 28 апреля в результате ракетного обстрела жилого дома в Киеве, начала работать в киевском бюро издания с 1 февраля 2018 года. В своем последнем видео, которое было опубликовано 5 марта 2022 года, она показывала, как война изменила столицу.