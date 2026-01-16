Называл женщиной мечты, а потом избивал: отец-американец хотел вывезти маленькую дочь за границу, полиция остановила его прямо в поезде. Все подробности

В Киеве отец-американец забрал у матери-украинки их совместную 4-летнюю дочь Эмилию и скрылся. Мария Гливенко, так зовут женщину, через соцсети обратилась ко всем с просьбой, если кто-то увидит ее дочь, сообщить в полицию или задержать отца с дочерью.

Полиция через некоторое время нашла отца-беглеца в поезде.

Отобрал дочь и исчез

На днях в соцсетях появилось сообщение матери 4-летней девочки по имени Эмилия, Марии Гливенко. Женщина просила о помощи: ее муж, гражданин Америки, забрал дочь и исчез в неизвестном направлении. Случилось это средь бела дня, примерно в 14:00, на Осокорках, когда мама отошла от дочери на несколько метров.

Ранее суд запретил отцу приближаться к дочери, но в тот день срок запрета как раз и закончился. Кроме того, по словам матери, против отца девочки уже открыто два дела за домашнее насилие. Женщина писала, что он может вывезти девочку за границу.

На ноги подняли столичную полицию. Через некоторое время мужчину с девочкой задержали в поезде, ребенка вернули матери.

Американец поднимал руку на жену

Мы связались с Марией Гливенко и расспросили ее о том, что случилось.

Со своим будущим американским мужем Демьеном Мария случайно познакомилась еще в 2019 году. Они сидели с друзьями в одном из заведений на Подоле, и кто-то его привел. Отношения завязались быстро, он был на удивление заботливым, говорил красивые слова, убеждал, что Мария именно та женщина, которую он искал всю жизнь.

Ранее Демьен уже был женат на украинке, но они разошлись. Новой знакомой он рассказывал, что бывшая супруга была жестокой, даже била его, и не хотела детей.

"Только сейчас я все думаю, почему же его жена не хотела детей? А тогда я подумала: надо же, какой он семьянин, говорит о детях", – вздыхает Мария.

Через некоторое время девушка забеременела и, хотя и не планировала этого, ребенка решила оставить, даже если американец не согласится. Но он был рад, уверял, что малыша они будут растить вместе.

Всю беременность пара пробегала по миграционным службам: у Демьена закончилось украинское свидетельство, а новое ему не выдавали. Украиский язык он не выучил до сих пор, и Мария для него была переводчицей. На родах в Киеве, когда на свет появилась маленькая Эмилия, он также присутствовал.

Поскольку законно оставаться в Украине мужчина не мог, ему пришлось выехать в Грузию, а Мария даже в свидетельство о рождении официально не могла записать его как отца, поскольку у него не было документов.

Чтобы исправить ситуацию, с двухмесячной дочкой она отправилась в Тбилиси, и там пара заключила брак, отцу ребенка сделали визу в Украину, он смог вернуться и наконец-то оформить свидетельство о рождении. Но потом Демьен будет уверять, что его дочь якобы появилась на свет в Америке, и на этом основании делать ей гражданство.

Не хотел разводиться и прятал документ

Первый звоночек прозвенел еще тогда, когда Мария ждала ребенка. Возникла ссора на бытовой почве, и американец толкнул жену, она упала на пол и ударилась животом. После этого она выгнала его из квартиры. Но несколько месяцев американец молил о прощении, клялся, что такого больше никогда не повторится. Мария поверила.

В следующий раз это произошло в Германии, куда семья уехала из-за полномасштабного российского вторжения. Американец умудрился оформиться там также как беженец и получал социальную помощь.

"Но никакой помощи от него не было, деньги он тратил на себя, целыми днями спал. У нас снова возник конфликт, и он толкнул меня с ребенком на руках. Тогда я снова упала и ударилась головой об дверь. После этого я с дочкой вернулась в Украину", – рассказывает Мария.

Разводиться Демьен не хотел, прятал свидетельство о браке, а когда Мария все-таки документ нашла и забрала, то он отправился в Грузию и сделал новый.

После очередного примирения семья выехала на Закарпатье, но там вновь произошел конфликт, и после этого пара уже не съезжалась. Хотя американец приходил в квартиру Марии, чтобы видеться с дочерью, у него были даже свои ключи.

Мария тем временем начала собирать документы на развод, нашла адвоката. Вероятно, американец узнал об этом и через несколько дней вновь побил женщину.

Проснулась утром, а ребенка в квартире не оказалось

"Почему он захотел забрать дочь, я не знаю. Все спрашивают, но я не понимаю, для чего ему это. У него семья в Америке не имеет собственного жилья, не имеет работы. У некоторых членов семьи были проблемы с законом. У его брата в сентябре прошлого года родился ребенок, которого прямо из роддома забрали в приют. Зачем ему увозить от матери дочь к чужим людям, я представления не имею, его действия абсолютно нелогичны", – говорит Мария.

В октябре прошлого года американец стал посещать церковь Hillsong Кyiv. Мария говорит, что узнала об этом случайно. Увидела его переписку с руководителями организации, где ему за некоторую сумму пообещали помочь с документами для Америки.

Тогда Демьен сильно изменился, в один день бросил курить. А потом она увидела видео этой церкви в соцсетях – на одном из кадров был ее муж с дочкой на руках. Мария обратилась в церковь и попросила убрать фотографию. Там согласились. Но когда женщина высказала свое возмущение – как фото ребенка без ее согласия могло оказаться у них на видео – ей достаточно грубо ответили.

А однажды Мария проснулась утром и не обнаружила в квартире дочери и свидетельства о ее рождении. Ее телефон остался дома, а телефон американца был выключен. Лишь через несколько часов он позвонил и сказал, что привезет Эмилию домой. Сообщил, что ездил в американское посольство делать ей паспорт. Он уже все оплатил, подал документы, но без подписи матери ничего не выдадут.

"Мы никогда с ним не обсуждали этот вопрос. Я поинтересовалась, почему он мне этого не сказал. На что он ответил, что хотел сообщить уже тогда, когда получит документы. Я сказала: "Мне кажется, если бы тебе это сейчас удалось, то ты бы вывез мою дочь, даже не спросив меня". На что он начал уверять, что это не так. Я тогда сказала: "Если ты такой честный и порядочный, то почему ты хочешь поехать с ней на континент, куда я даже попасть не смогу в случае чего? Наверное, мне тоже нужно сделать документы. Если ты хочешь познакомить ее со своими родственниками, то, наверное, нужно это обсудить со мной, потому что я ее мама", – объясняет Мария.

Позже женщина обнаружила переписку мужа с его матерью, где он сообщал, что готовит документы для дочери, но супруге об этом говорить не будет. А маленькая дочь поведала маме, что папа просил ее ничего не рассказывать маме и говорил, что украинские бабушка и дедушка "очень плохие".

С того момента Мария начала чаще возить Эмилию к своим родителям, поскольку к ним в дом Демьен так просто не зайдет.

26 января должно состояться первое судебное заседание по разводу пары. К двум производствам о домашнем насилии присоединится и дело о краже ребенка. Мария надеется, что суд примет решение о запрете американцу приближаться к ней с дочерью.

Кроме того, женщина собирается подавать иск об определении места жительства Эмилии. Также к нему добавят документы о краже девочки.

Эмилии предстоит работа с психологом, ведь сейчас она боится всех мужчин, кроме дедушки, которого хорошо знает. Сам Демьен продолжает угрожать супруге.