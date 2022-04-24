В КГГА рассказали, как прошла Пасхальная ночь в Киеве

В Киеве Пасхальная ночь с 23 на 24 апреля прошла спокойно. В столице опять начинает действовать установленный ранее комендантский час с 22:00 до 5:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Город продолжает жить в условиях военного положения.

"Пасхальная ночь в Киеве прошла спокойно. Богослужения прошли в режиме онлайн-трансляций. Город возвращается к установленному ранее комендантскому часу – с 22:00 до 5:00. Будьте осторожны! Не нарушайте правила комендантского часа и не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Помогайте тем, кто рядом", – призвали в КГГА.

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В пресс-службе напомнили, что на период действия военного положения населению запретили посещать леса в Киеве, а также въезжать в них на транспорте.

Напомним, президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой. По его словам, страна просит у Бога только одного – мира и процветания.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей столицы и украинцев с Пасхой. Он выразил уверенность, что страна победит в войне с оккупантами и будет жить свободной.