В КГГА рассказали, как будет работать метрополитен во время воздушных тревог

В Киеве во время воздушной тревоги будут приостанавливать движение поездов по наземной части линии метро. Кроме того, в эти моменты не будут перевозить пассажиров через Южный мост.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Подземные станции продолжают круглосуточно работать как укрытия.

"Поезда метро на время воздушной тревоги будут приостанавливать движение по наземному участку на "красной" линии, а на "зеленой" – не будут курсировать через Южный мост. Напомним, что метро работает для перевозок пассажиров с 6:30 до 20:00", – отметили в КГГА.

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В пресс-службе напомнили, что интервал движения поездов на всех линиях составляет около 10-15 минут. График работы метрополитена может оперативно меняться.

Напомним, в столице возобновили работу трамвайных маршрутов № 1 и 5. Интервал движения составит от 12 до 20 минут, в зависимости от линии. Ранее запустили трамвайный маршрут № 28Д. Транспорт будет курсировать от улицы Милославской до станции метро "Позняки".

15 апреля поезда киевского метро возобновили движение по обоим путям на синей и зеленой линиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в четверг, 21 апреля, возобновили движение на наземной части красной линии метро.