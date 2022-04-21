В Киеве возобновили движение поездов на наземной части "красной" линии метро

В Киеве в четверг, 21 апреля, возобновили движение на наземной части "красной" линии метро. Интервал прибытия поездов составляет до 10-15 минут.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытия.

"В Киеве возобновлено движение по "красной" ветке метро. Поезда следуют без остановки на станциях "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк" и "Кловская", – рассказали в пресс-службе.

В КГГА уточнили, что остается закрытым для пассажиров пересадочный узел между станциями "Хрещатик"-"Майдан Незалежности".

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"На всех линиях будет сокращен интервал движения между поездами до 10-15 минут. Обращаем внимание на то, что график работы метро может оперативно меняться", – резюмировали в КГГА.

Напомним, в столице возобновили работу трамвайных маршрутов № 1 и 5. Интервал движения составит от 12 до 20 минут, в зависимости от линии. Ранее запустили трамвайный маршрут № 28Д. Транспорт будет курсировать от улицы Милославской до станции метро "Позняки".

15 апреля поезда киевского метро возобновили движение по обоим путям на синей и зеленой линиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возобновили работу станции городской электрички "Киевская Русановка". Кроме того, на маршрут вышел еще один модернизированный поезд.