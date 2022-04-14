В Киеве метрополитен меняет график работы: известны подробности

В Киеве в пятницу, 15 апреля, в метро поезда возобновят движение по обоим путям на синей и зеленой линиях. При этом интервал прибытия сократится до 30 минут

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. Метрополитен в режиме перевозки пассажиров работает ежедневно с 07:30 до 19:00.

"В столичном метро поезда завтра возобновят движение по обоим путям на синей и зеленой линиях. Интервал движения на всех линиях сократят до 30 минут. На красной линии движение по обоим путям будет между станциями "Академгородок" и "Шулявская", одной – между станциями "Шулявская" и "Театральная", – рассказали в КГГА.

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Движение поездов на линиях будет осуществляться следующим образом:

красная линия : от станции "Академгородок" до станции "Театральная";

синяя линия : от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

зеленая линия: от станции метро "Сырец" до станции "Красный хутор".

В КГГА уточнили, что не работает пересадочный узел "Майдан Незалежжности" – "Крещатик", а также поезда не останавливаются на станциях "Майдан Незалежности" и "Кловская".

Напомним, в Киеве с понедельника, 28 марта, начала перевозить пассажиров кольцевая электричка. Стоимость поездки осталось фиксированной – 15 гривен.

Добавим, в столице начали ремонтные работы на недействующей станции городской электрички "Русановка". Она была закрыта начиная с 2011 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство "Киевского метрополитена" обратилось к мэру Киева Виталию Кличко с предложением переименовать пять станций подземки. Среди них – "Дружбы народов" и "Минская".