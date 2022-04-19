В Киеве запустили еще два трамвайных маршрута: известны подробности

В Киеве возобновили работу трамвайных маршрутов №1 и №5. Интервал движения составит от 12 до 20 минут, в зависимости от линии.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Наземный транспорт в столице работает с 7:00 до 21:00.

Так, трамваии будут ездить по следующим маршрутам:

№ 1 – от Михайловской Борщаговки до улицы Старовокзальной. Интервал движения составит 12 минут;

№5 – от улицы Сержа Лифаря до станции "Троещина-2". Интервал движения составит 20 минут.

"Время работы общественного транспорта со вчерашнего дня продлено – метрополитен работает с 6:30 до 20:00, а наземный транспорт – с 7:00 до 21:00", – резюмировали в КГГА.

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Напомним, ранее в Киеве запустили трамвайный маршрут № 28Д. Транспорт будет курсировать от улицы Милославской до станции метро "Позняки".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 15 апреля в метро поезда возобновили движение по обоим путям на синей и зеленой линиях. При этом интервал сократился до 30 минут.