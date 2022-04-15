В Киеве запустили трамвайный маршрут, который соединил Троещину с линией метро

В Киеве запустили трамвайный маршрут № 28Д. Транспорт будет курсировать от улицы Милославской до станции метро "Позняки".

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. Интервал движения электротранспорта составляет 20 минут.

"В Киеве запустили трамвайный маршрут №28 Д от улицы Милославской до станции метро "Позняки", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что столица постоянно расширяет сеть работающего общественного транспорта. В настоящее время действует:

62 автобусных маршрутов общим количеством 137 автобусов;

12 трамвайных маршрутов общим количеством 57 трамваев;

14 троллейбусных маршрутов общим количеством 35 троллейбусов.

Видео дня

"Частные перевозчики осуществляют перевозку на 52 маршрутах общим количеством 250 автобусов. Актуальный график движения городского транспорта можно смотреть в приложении "Киев цифровой" (чтобы скачать приложение для телефона, перейдите по ссылке)", - резюмировали в КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 15 апреля, поезда киевского метро возобновили движение по обоим путям на синей и зеленой линиях. При этом интервал сократится до 30 минут.