В Ирпене без жилья остались 2 тысячи семей, – Кулеба

В результате обстрелов российских оккупантов в Ирпене Киевской области пострадало большое количество жилых домов. По предварительной информации, без жилья остались 2 тысячи семей пригорода.

Об этом заявил Алексей Кулеба, передает пресс-служба Гуманитарного штаба Киевщины. В городе продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры.

"Мы в Ирпене. Все спрашивают – когда возвращаться? Могу сказать вам, что электроэнергия в городе подключена где-то на половину. Все убирается, много людей на улицах – работники коммунальных служб. Возвращаться еще рано. Нужно ждать. Считают убытки, которую нанес враг. На сегодняшний день видим, что 2 тысячи семей точно остались без жилья. Нужно принимать решения, каким образом люди будут возвращаться и будут жить", – подчеркнул Кулеба.

Видео дня

Напомним, в Ирпене Киевской области продолжаются работы по восстановлению объектов жизнеобеспечения города. В частности, спасателям и коммунальным службам помогают волонтеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области почти не осталось уцелевших домов после оккупации российскими войсками. Солдаты страны-агрессора разграбили город, а что не смогли забрать – уничтожили.