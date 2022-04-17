В сети показали, как Ирпень восстанавливается после российской оккупации. Видео

В Ирпене Киевской области продолжаются работы по восстановлению объектов жизнеобеспечения города. В частности, спасателям и коммунальным службам помогают волонтеры.

Об этом сообщили в социальных сетях. Город серьезно пострадал во время российской оккупации (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"После освобождения Ирпеня от оккупантов город постепенно приходит в себя. На помощь специальным службам приходят добровольцы, также очищающие завалы и убирающие территорию от мусора", – говорится в сообщении.

Видео дня

Отметим, в Киевской области сотрудники коммунальных служб проводят работы по восстановлению бесперебойного обеспечения жителей региона питьевой водой. В Ирпене "Киевводоканал" завершил работы на канализационном коллекторе, поврежденном вражескими обстрелами.

Коллектор готов к эксплуатации и начнет работать, как только будут восстановлены смежные объекты инфраструктуры. Кроме того, прокладывается водопровод, который обеспечит жителей Ирпеня водой из столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области почти не осталось уцелевших домов после оккупации российскими войсками. Солдаты страны-агрессора разграбили город, а что не смогли забрать – уничтожили.