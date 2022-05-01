В Гостомеле возобновляет работу транспорт: как и когда можно уехать в Киев. График движения
В Гостомеле Киевской области в понедельник, 2 мая, возобновят движение общественного транспорта, который соединяет пригород с Киевом. Опубликован также график движения.
Об этом сообщили в пресс-службе Гостомельского городского совета. Количество автобусов в дальнейшем будет увеличиваться.
В частности, со 2 мая возобновят перевозки маршруты:
№386/774 с.Лубянка-Киев.
Шибене-Киев
№ 389 Гостомель (Крохмальный завод) - Киев (ст. м. "Академгородок").
"Графики движения будут уплотняться по мере роста количества пассажиров, о чем будет сообщаться дополнительно в объявлениях в транспортных средствах", – говорится в сообщении.
Напомним, в столице возобновили работу трамвайных маршрутов № 1 и 5. Интервал движения составит от 12 до 20 минут, в зависимости от линии. Ранее запустили трамвайный маршрут № 28Д. Транспорт будет курсировать от улицы Милославской до станции метро "Позняки".
15 апреля поезда киевского метро возобновили движение по обоим путям на синей и зеленой линиях.
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 апреля возобновили работу общественного транспорта, который соединяет Киев с Ирпенем.