В Гостомеле возобновляет работу транспорт: как и когда можно уехать в Киев. График движения

В Гостомеле Киевской области в понедельник, 2 мая, возобновят движение общественного транспорта, который соединяет пригород с Киевом. Опубликован также график движения.

Об этом сообщили в пресс-службе Гостомельского городского совета. Количество автобусов в дальнейшем будет увеличиваться.

В частности, со 2 мая возобновят перевозки маршруты:

№386/774 с.Лубянка-Киев.

Шибене-Киев

№ 389 Гостомель (Крохмальный завод) - Киев (ст. м. "Академгородок").

"Графики движения будут уплотняться по мере роста количества пассажиров, о чем будет сообщаться дополнительно в объявлениях в транспортных средствах", – говорится в сообщении.

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Напомним, в столице возобновили работу трамвайных маршрутов № 1 и 5. Интервал движения составит от 12 до 20 минут, в зависимости от линии. Ранее запустили трамвайный маршрут № 28Д. Транспорт будет курсировать от улицы Милославской до станции метро "Позняки".

15 апреля поезда киевского метро возобновили движение по обоим путям на синей и зеленой линиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 апреля возобновили работу общественного транспорта, который соединяет Киев с Ирпенем.