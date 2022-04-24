Маркушин рассказал, когда возобновят пассажирские перевозки между Ирпенем и Киевом

В понедельник, 25 апреля, будет возобновлена работа общественного транспорта, который соединяет Киев с Ирпенем. Пока будут действовать три маршрута.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Александр Маркушин. Один из маршрутов будет пролегать через Бучу.

"Многие из вас просили запустить общественный транспорт между Ирпенем и Киевом. Мы договорились с перевозчиком, что будем делать это постепенно и в зависимости от количества пассажиров уплотнять графики. Итак, уже с 25 апреля поедут первые пригородные маршрутки", – написал Маркушин.

Так, будут работать следующие маршруты:

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№379 Ирпень (ул. Сковороды, ЖК "Синергия") – Киев (метро "Академгородок") – с 7:00 до 19:00 каждый час;

№392 Ирпень – Киев, временная схема маршрута – ул. 11 Линия – Военный госпиталь – Севериновская – Подгорная – Лычака – Озерная – Соборная – с. Романовка – метро "Академгородок" – с 7:00 до 19:00 каждый час;

№422 Буча-Киев (через Ирпень), временная схема движения – Ирпенская центральная больница (Буча, ул. Энергетиков) – ул. Вокзальная – Ирпень, ул. Соборная – Северная – Степановская – Садовая – Лысенко – Пушкинская – Университетская – с. Романовка – метро "Академгородок". График: Буча: 07:15, 09:15, 15:15, 17:15; Киев – 08:30, 10:30, 16:30, 18:30.

Напомним, в столице возобновили работу трамвайных маршрутов № 1 и 5. Интервал движения составит от 12 до 20 минут, в зависимости от линии. Ранее запустили трамвайный маршрут № 28Д. Транспорт будет курсировать от улицы Милославской до станции метро "Позняки".

15 апреля поезда киевского метро возобновили движение по обоим путям на синей и зеленой линиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во время воздушной тревоги будут приостанавливать движение поездов по наземной части линии метро. Кроме того, в эти моменты не будут перевозить пассажиров через Южный мост.