В ДТЭК рассказали, как будут отключать свет в Киеве в первый день февраля

В Киеве в среду, 1 февраля, применяются стабилизационные графики отключения света. Жителей столицы призвали потреблять электроэнергию экономно.

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Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети". Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденную инфраструктуру.

"Лимиты потребления электроэнергии в Киеве, которые предоставил НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений. Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу", – говорится в сообщении.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно, перейдя по ссылке.

Добавим, после тестового периода и первого дня полноценной работы программы по замене лампочек накаливания на LED украинцы заказали уже 300 тысяч энергосберегающих ламп. То есть, забронирована каждая сотая лампа из 30 млн, которые есть в распоряжении Украины.

Стоит отметить, что украинцы, если им отключают электроэнергию на длительное время или не по графику, могут пожаловаться в контролирующие органы. О том, когда и как это можно сделать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области продолжительность отключений света связана с низкими лимитами потребления. На сегодняшний день они составляют 50% потребностей всего региона.

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