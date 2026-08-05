Россия ударила по Киевщине всем ассортиментом баллистики, есть попадания: первые подробности

В ночь на среду, 5 августа, российские оккупационные войска совершили очередной ракетную атаку на Киевскую область. Под ударом баллистики оказались Киев и Бровары, также было громко в районе Белой Церкви.

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О вражеских целях в 00:20 начали сообщать Воздушные силы ВСУ. Мониторинговые каналы сообщали о запусках ракет "Искандер" одновременно с ракетами из систем С-400 и северокорейскими KN-23. Также в сторону Киева с разных направлений летели "Цирконы".

Пуски осуществлялись с территории Брянской, Ростовской и Курской областей РФ.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы ПВО. "Киев и область под атакой баллистики. Еще ракеты на город", – написал он.

Позже враг направил на область реактивные ударные БпЛА.

Последствия атаки

Кличко сообщил, что в Оболонском районе есть попадание на территорию нежилой застройки. Также там, по предварительным данным, зафиксировано попадание в офисное здание.

По данным КГВА, вследствие вражеской атаки в Оболонском и Святошинском районах горят складские сооружения.

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На другой локации в Оболонском районе произошло возгорание в 20-этажном жилом доме. Поступило сообщение о пожаре еще в одном доме.

В Деснянском районе также горит складское здание. Кроме того, обломки ракеты упали возле жилого дома.

В Голосеевском районе произошло возгорание в одноэтажном складском здании.

Кроме того, Кличко сообщил о большом пожаре в пригороде столицы – в Киево-Святошинском районе загорелись нежилые помещения.

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Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 1 августа, страна-агрессор Россия устроила очередную массированную ракетную атаку на Киев. В столице прогремела серия взрывов. Известно о девяти погибших, по меньшей мере 33 человека получили ранения, среди них – четверо детей.

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