В любом долгоиграющем историческом театре абсурда есть свои любимые декорации. Когда нынешние обитатели Кремля в очередной раз запускают старую пластинку о великом прошлом, они всегда достают из нафталина свой самый затасканный козырь. Имя ему – петр первый. Пропаганда веками лепила из него гениального провидца, который принес в дремучую россию технологии, сбрил бороды, построил флот и прорубил окно в Европу. Но если аккуратно соскрести с этой картины позолоту, откроется пейзаж, написанный исключительно человеческой кровью. Эпоха петра – это не прорыв в светлое будущее. Это идеальное руководство о том, как государство решает стать великим, отправив собственное население на перегной.

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Успех любого правителя в конечном счете измеряется тем, сколько людей выжило под его мудрым руководством. Что произошло с демографией России при великом реформаторе? Она просто рухнула. По данным переписей тех лет, империя недосчиталась пятой части своих налогоплательщиков. В отдельных губерниях отток населения, которое вымерло или сбежало от царских нововведений, достигал сорока процентов. Чтобы профинансировать бесконечную Северную войну, петр запустил безжалостный государственный механизм, высасывавший из страны все живое. Главным инструментом этой утилизации стала рекрутчина. Юношей забирали в армию на двадцать пять лет. По тем временам это был даже не приговор, а гарантированная путевка на тот свет. Юношу, уходящего из дома, родственники сразу же отпевали в церкви, потому что для семьи и нормальной экономики он официально переставал существовать. Армия превратилась в гигантскую воронку, жадно и методично пожиравшую лучший генофонд.

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Но если на войне люди хотя бы понимали, от чего умирают, то мирные инициативы царя выглядели как изысканная пытка. Строительство Санкт-Петербурга стало эталонным памятником управленческой шизофрении. Идея втиснуть столицу в гнилые болота с невыносимым климатом могла прийти в голову только тому, для кого человеческая жизнь равна абсолютному нулю. Десятки тысяч людей загоняли в эти болота. Они трудились голыми руками, спали в ледяной грязи, умирали от цинги, дизентерии и истощения. Этот фасадный город с красивыми дворцами в буквальном смысле стоит на костях безымянных рабов, которых государство даже не сочло нужным хоронить. Для царя это был просто дешёвый расходный материал, бабы же ещё народят.А чтобы оплачивать этот бесконечный пир амбиций, Петр учредил совершенно адский институт так называемых "прибильщиков". Это была целая армия изобретательных государственных вымогателей, чьей единственной задачей было выжимание новых поборов. Налогом обложили всё, до чего смогли дотянуться: бани, ульи, ношение бороды, дубовые гробы и даже рождение детей. Финальным аккордом стала подушная подать. Если раньше деньги сбивали с двора, оставляя крестьянам хоть какой-то шанс на выживание большими семьями, то теперь налог ввели на каждую мужскую душу. Именно этот шаг окончательно превратил людей в рабочий инвентарь, который можно продавать, обменивать на собак или проигрывать в карты отдельно от земли.

Главная иллюзия, в которую до сих пор верят любители "сильной руки", заключается в том, что Петр якобы европеизировал Россию. Это абсолютная ложь. Он просто украл западный фасад, сохранив внутри самые мрачные традиции Золотой Орды. Настоящая Европа строилась благодаря развитию университетов, появлению свободных городов, росту независимой буржуазии и защите частной собственности.

петр же просто нанял иностранных рабочих, чтобы научиться лучше лить пушки и строить корабли. Он возвел не европейское государство, а гигантскую казарму, пахнущую порохом и потом. Все сословия были намертво прикованы к государственной галере. Дворяне служили до смерти, церковь превратилась в безвольное министерство по управлению массами, а крестьян окончательно загнали в хлев. Никакой инициативы, никаких прав. Только доносы, розги и тотальная муштра.

И вот здесь мы подходим к современности. Нынешний обитатель бункера совершенно открыто представляет себя новым петром. путин свято верит, что возвращает исторические территории и делает империю снова великой. Наблюдать за этим тотальным историческим косплеем было бы даже смешно, если бы это не стоило сотен тысяч жизней. Он буквально, шаг за шагом, воспроизводит этот самоубийственный путь, совершенно не понимая, что декорации давно изменились. путин запустил в точности такую же воронку уничтожения населения. Он изолировал страну от передовых технологий, задушил любой независимый бизнес и сейчас методично сжигает остатки генофонда, бросая людей в бесконечные "мясные штурмы" ради захвата выжженных квадратных километров чужой земли. Его современные вымогатели придумывают скрытые налоги, завышают кредитные ставки и обесценивают рубль, заставляя население из собственного кармана оплачивать безумные геополитические галлюцинации вождя. Как и триста лет назад, государство вновь превратило своих граждан в дешевый мазут для топки мнимого величия.

россияне десятилетиями отчаянно кричали, что они могут повторить это. Что ж, у истории весьма жестокое чувство юмора, и она их услышала. путин сейчас буквально это и повторяет, хладнокровно отдавая собственную страну под нож. Но в этом историческом плагиате есть одна потрясающая ирония. Кумир нынешнего диктатора когда-то прорубил окно в Европу, прошагав по горам трупов. А его современный последователь, используя в точности такие же горы трупов, своими же руками это окно наглухо забивает изнутри. Государство, которое уничтожает собственное будущее ради призрачных побед прошлого, обречено. путин ведет экономику к неизбежному краху, свято веря, что строит великую империю. Но когда этот картонный фасад окончательно рухнет, под ним не останется ничего, кроме старых костей и выжженного поля.